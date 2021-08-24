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Лікарі, які врятували датського футболіста Еріксена під час матчу Євро-2020 - отримали президентську нагороду УЄФА

Київ • УНН

 • 24729 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Бригада медиків, яка врятувала життя футболісту збірної Данії Крістіану Еріксену під час матчу Євро-2020, а також капітан датської команди Сімон К’єр отримали президентську нагороду УЄФА. Про це повідомляється на сайті союзу, пише УНН.

Деталі

Глава УЄФА Александер Чеферін назвав лауреатів нагороди справжніми героями Євро-2020. “У цьому році нагорода президента УЄФА виходить за рамки футболу. Вона служить важливим і вічним нагадуванням про цінності життя і дозволяє з граничною чіткістю поглянути на все з боку”, — зазначив він.

Лауреатами нагород стали: Могенс Кройцфельдт, Фредерік Фленстед, Андерс Боесі, Педер Ерсгор (медична бригада на стадіоні), Йенс Кляйнефельд, Валентин Веліков (медичні працівники УЄФА на стадіоні), Мортен Скьольдагер і Мортен Боесі (медичний персонал збірної Данії), а також К’єр.

Сам Еріксен направив послання лауреатам: “Хотів би подякувати Мортену (Скьольдагеру), Мортену (Боесі) і медикам, які допомагали 12 червня на „Паркені“. Ви виконали фантастичну роботу і врятували моє життя. Також дуже дякую моєму другу і капітану Сімону і партнерам по датській збірній за підтримку 12 червня і після”.

Контекст

Еріксен знепритомнів і впав на полі під час першого матчу датчан на Євро проти Фінляндії. Півзахисник пережив зупинку серця, медикам довелося проводити реанімацію прямо на полі.

Зі стадіону Еріксена відвезли в одну з лікарень Копенгагена, де йому встановили кардіостимулятор. Імплантований кардіовертер-дефібрилятор серця служить для усунення загрозливих для життя аритмій і запобігання зупинки серця. Через тиждень після події Еріксена виписали з лікарні.

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