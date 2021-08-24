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Врачи, спасшие датского футболиста Эриксена во время матча Евро-2020 - получили президентскую награду УЕФА

Киев  •  УНН

 • 24707 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Бригада медиков, которая спасла жизнь футболисту сборной Дании Кристиану Эриксену во время матча Евро-2020, а также капитан датской команды Симон Кьер получили президентскую награду УЕФА. Об этом сообщается на сайте союза, пишет УНН.

Детали

Глава УЕФА Александер Чеферин назвал лауреатов награды настоящими героями Евро-2020. “В этом году награда президента УЕФА выходит за рамки футбола. Она служит важным и вечным напоминанием о ценности жизни и позволяет с предельной четкостью взглянуть на все со стороны”, — отметил он.

Лауреатами наград стали: Могенс Кройцфельдт, Фредерик Фленстед, Андерс Боэсен, Педер Эрсгор (медицинская бригада на стадионе), Йенс Кляйнефельд, Валентин Великов (медицинские работники УЕФА на стадионе), Мортен Скьольдагер и Мортен Боэсен (медицинский персонал сборной Дании), а также Кьер.

Сам Эриксен направил послание лауреатам: “Хотел бы поблагодарить Мортена (Скьольдагера), Мортена (Боэсена) и медиков, которые помогали 12 июня на „Паркене“. Вы проделали фантастическую работу и спасли мою жизнь. Также очень благодарю моего друга и капитана Симона и партнеров по датской сборной за поддержку 12 июня и после”.

Контекст

Эриксен потерял сознание и упал на поле во время первого матча датчан на Евро против Финляндии. Полузащитник пережил остановку сердца, медикам пришлось проводить реанимацию прямо на поле.

Со стадиона Эриксена отвезли в одну из больниц Копенгагена, где ему установили кардиостимулятор. Имплантированный кардиовертер-дефибриллятор служит для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца. Через неделю после происшествия Эриксена выписали из больницы.

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