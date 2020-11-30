Лікарі виявили у Байдена тріщини в двох кістках в стопі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Фахівці виявили у 78-річного обраного президента США Джозефа Байдена тріщини в двох кістках в стопі після вивиху правої гомілки. Про це повідомили в неділю журналісти ряду провідних американських ЗМІ, що входять в прес-пул політика, передає УНН.
Вони привели заяву Кевіна О'Коннора, який протягом багатьох років був лікарем демократа. За словами медика, на рентгенівських знімках видно тріщини "в латеральній та проміжній клиновидних кістках, які знаходяться в середині стопи".
"Очікується, що йому, ймовірно, знадобиться носити гомілковостопний ортез протягом декількох тижнів", - додав фахівець.
Нагадаємо, напередодні у Джо Байден послизнувся і вивихнув ногу під час гри з собакою.