Лікарі виявили у Байдена тріщини в двох кістках в стопі

Вони привели заяву Кевіна О'Коннора, який протягом багатьох років був лікарем демократа. За словами медика, на рентгенівських знімках видно тріщини "в латеральній та проміжній клиновидних кістках, які знаходяться в середині стопи".

"Очікується, що йому, ймовірно, знадобиться носити гомілковостопний ортез протягом декількох тижнів", - додав фахівець.

Нагадаємо, напередодні у Джо Байден послизнувся і вивихнув ногу під час гри з собакою.