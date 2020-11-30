Врачи обнаружили у Байдена трещины в двух костях в стопе
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Специалисты обнаружили у 78-летнего избранного президента США Джозефа Байдена трещины в двух костях в стопе после вывиха правой голени. Об этом сообщили в воскресенье журналисты ряда ведущих американских СМИ, входящих в пресс-пул политика, передает УНН.
Они привели заявление Кевина О'Коннора, который в течение многих лет был врачом демократа. По словам медика, на рентгеновских снимках видны трещины "в латеральной и промежуточной клиновидных костях, которые находятся в середине стопы".
"Ожидается, что ему, вероятно, понадобится носить голеностопный ортез течение нескольких недель", - добавил специалист.
Напомним, накануне в Джо Байден поскользнулся и вывихнул ногу во время игры с собакой.