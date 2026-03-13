Лідери восьми країн-членів закликали керівництво ЄС заборонити в’їзд до Шенгену колишнім воякам рф

Вісім країн-членів звернулися до керівництва Євросоюзу із закликом підготувати заборону на в’їзд до Шенгенської зони осіб, які воювали у лавах російської армії. Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Науседа зазначив, що лідери усіх трьох держав Балтії, Польщі, Фінляндії, Швеції, Німеччини та Румунії звернулися до президента Євроради Антоніу Кошти та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та пояснили свої застереження щодо загрози, яку можуть становити у разі в’їзду до Європи колишні російські вояки.

На нашу думку, один із найсерйозніших і постійних ризиків - це потенційний в’їзд до Шенгенської зони колишніх і нині чинних військовослужбовців-комбатантів в армії рф. В’їзд таких осіб може мати серйозні наслідки для безпеки усіх країн-членів. Тож негайно потрібні рішучі й скоординовані дії, щоб запобігти негативним наслідкам - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У лютому Естонія додала 1073 російських бойовиків до списку нев'їзних до Шенгенської зони. Ці особи скоювали злочини в Україні та становлять загрозу для європейської безпеки.