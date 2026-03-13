Лидеры восьми стран-членов призвали руководство ЕС запретить въезд в Шенген бывшим военным рф

Восемь стран-членов обратились к руководству Евросоюза с призывом подготовить запрет на въезд в Шенгенскую зону лиц, воевавших в рядах российской армии. Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа в соцсети Х, пишет УНН.

Подробности

Науседа отметил, что лидеры всех трех государств Балтии, Польши, Финляндии, Швеции, Германии и Румынии обратились к президенту Евросовета Антониу Коште и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и объяснили свои предостережения относительно угрозы, которую могут представлять в случае въезда в Европу бывшие российские военные.

По нашему мнению, один из самых серьезных и постоянных рисков — это потенциальный въезд в Шенгенскую зону бывших и ныне действующих военнослужащих-комбатантов в армии РФ. Въезд таких лиц может иметь серьезные последствия для безопасности всех стран-членов. Поэтому немедленно нужны решительные и скоординированные действия, чтобы предотвратить негативные последствия - говорится в сообщении.

Напомним

В феврале Эстония добавила 1073 российских боевиков в список невъездных в Шенгенскую зону. Эти лица совершали преступления в Украине и представляют угрозу для европейской безопасности.