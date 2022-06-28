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Лідери G7 згодні, що путін не має виграти війну проти України – Шольц

Лідери G7 згодні, що путін не має виграти війну проти України – Шольц

Київ • УНН

 • 85511 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Лідери країн "Великої сімки" підтримуватимуть Україну скільки потрібно і збільшуватимуть ціну війни для росії. Про це на брифінгу за підсумками саміту заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє кореспондент УНН.

Цитата

"G7 стоїть разом на підтримку України. Ми погоджуємося з тим, що президент путін не має виграти цю війну. І ми продовжуватимемо надавати підтримку. І ми добиватимемося високої ціни, економічної та політичної, для президента путіна", – сказав Шольц.

Деталі

За словами канцлера Німеччини, важливо стояти разом, навіть якщо "це буде довга дорога, яку доведеться пройти".

Він зазначив, що країни G7 також боротимуться з російським наративом про те, що це конфлікт, якому протистоїть лише глобальний Захід.

Нагадаємо

Раніше сьогодні ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що лідери країн G7 планують доручити міністрам вивчити питання щодо встановлення обмеження ціни на російський газ, а також мають намір оголосити про зусилля з обмеження цін на нафту з росії.

Українські Національні Новини

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