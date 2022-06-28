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Лидеры G7 согласны, что путин не должен выиграть войну против Украины – Шольц

Лидеры G7 согласны, что путин не должен выиграть войну против Украины – Шольц

Киев • УНН

 • 85511 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Лидеры стран "Большой семерки" будут поддерживать Украину сколько нужно и будут увеличивать цену войны для россии. Об этом на брифинге по итогам саммита заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает корреспондент УНН.

Цитата

"G7 стоит вместе в поддержку Украины. Мы соглашаемся с тем, что президент путин не должен выиграть эту войну. И мы будем продолжать оказывать поддержку. И мы будем добиваться высокой цены, экономической и политической, для президента путина", – сказал Шольц.

Детали

По словам канцлера Германии, важно стоять вместе, даже если "это будет длинная дорога, которую придется пройти".

Он отметил, что страны G7 также будут бороться с российским нарративом о том, что это конфликт, которому противостоит только глобальный Запад.

Напомним

Ранее сегодня СМИ со ссылкой на источники сообщили, что лидеры стран G7 планируют поручить министрам изучить вопрос вопрос по установлению ограничения цены на российский газ, а также намерены объявить об усилиях по ограничению цен на нефть из рф.

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