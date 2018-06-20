Лідери ФК "Атлетіко" продовжили контракти з клубом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Двоє футболістів збірної Франції підписали нові угоди із мадридським ФК “Атлетіко”, повідомляє УНН з посиланням на сайт “матрацників”.
На території Росії представники “Атлетіко” заключили нові угоди з клубом, адже обидва наразі виступають за національну команду Франції на ЧС-2018.
Нападник Антуан Грізманн буде виступати за колектив до 2023-го року, а оборонець Лукас Ернандес — до 2024-го.
У минулому сезоні 27-річний нападник збірної Франції провів 48 матчів і забив 29 м’ячів у складі мадридської команди, а лівий оборонець — 44 гри, 3 асисти.
Додамо, що у першій грі чемпіонату світу Грізманн відзначився з пенальті та допоміг “триколірним” обіграти Австралію 2:1.