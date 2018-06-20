Лидеры ФК "Атлетико" продлили контракты с клубом

ukru
США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 4618 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 43950 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 99675 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 107858 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 123157 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 141862 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 145968 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 185845 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157132 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143197 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW

россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW

10 марта, 02:02 • 86338 просмотра
«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

10 марта, 02:39 • 102970 просмотра
В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

10 марта, 03:18 • 114001 просмотра
Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

05:37 • 84714 просмотра
Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

06:29 • 59203 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 163586 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 197598 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 204749 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 214867 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 271500 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

08:24 • 21739 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 185846 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 115682 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 119295 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 120813 просмотра
Актуальное
Лидеры ФК "Атлетико" продлили контракты с клубом

Лидеры ФК "Атлетико" продлили контракты с клубом

Киев  •  УНН

 • 7340 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Двое футболистов сборной Франции подписали новые соглашения с мадридским ФК “Атлетико”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “матрасников”.

На территории России представители “Атлетико” заключили новые соглашения с клубом, ведь оба сейчас выступают за национальную команду Франции на ЧМ-2018.

Нападающий Гризманн будет выступать за коллектив до 2023-го года, а защитник Лукас Эрнандес — до 2024-го.

В прошлом сезоне 27-летний нападающий сборной Франции провел 48 матчей и забил 29 мячей в составе мадридской команды, а левый защитник — 44 игры, 3 ассиста.

Добавим, что в первой игре чемпионата мира Гризманн отличился с пенальти и помог “трехцветным” обыграть Австралию 2:1.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы