Лидеры ФК "Атлетико" продлили контракты с клубом
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Двое футболистов сборной Франции подписали новые соглашения с мадридским ФК “Атлетико”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “матрасников”.
На территории России представители “Атлетико” заключили новые соглашения с клубом, ведь оба сейчас выступают за национальную команду Франции на ЧМ-2018.
Нападающий Гризманн будет выступать за коллектив до 2023-го года, а защитник Лукас Эрнандес — до 2024-го.
В прошлом сезоне 27-летний нападающий сборной Франции провел 48 матчей и забил 29 мячей в составе мадридской команды, а левый защитник — 44 игры, 3 ассиста.
Добавим, что в первой игре чемпионата мира Гризманн отличился с пенальти и помог “трехцветным” обыграть Австралию 2:1.