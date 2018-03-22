Лідер Східної конференції НХЛ "Тампа-Бей" вирвав перемогу у "Торонто"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Регулярний чемпіонат Національної хокейної ліги продовжився черговою порцією поєдинків центральним з яких стало протистояння “Тампа-Бей Лайтнінг” та “Торонто Мейпл Ліфс”, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
До кінця другого періоду “Лайтнінг” програвали з рахунком 0:3, проте забили чотири голи поспіль і на п’ять очок відірвалися від “Бостона” у боротьбі за перше місце Атлантичного дивізіону.
По голу у “Тампи” забили Віктор Хедман, Райан Макдона, Микита Кучеров і Алекс Кіллорн, а Андрій Василевські зробив 27 сейвів і здобув 41-ту перемогу в сезоні, встановивши клубний рекорд. Попередній (40 перемог) в чемпіонаті 2014-15 встановив Бен Бішоп.
У “Торонто” дублем відзначився Джеймс ван Рімсдайк. А воротар Фредерік Андерсен повернувся на лід після двох пропущених зустрічей. До складу “Лайтнінг” повернувся нападник Ондржей Палат, який пропустив 26 попередніх зустрічей.
Таким чином, у “Тампи” 104 очки в таблиці, а “Торонто” має 99.
До вашої уваги результати інших баталій
“Айлендерс” — “Піттсбург” 4:1
“Вашингтон” — “Даллас” 4:3
“Кароліна” — “Едмонтон” 3:7
“Рейнджерс” — “Едмонтон” 3:5
“Детрой” — “Філадельфія” 5:4 після серії булітів
“Оттава” — “Флоріда” 2:7
“Вінніпег” — “Лос-Анджелес” 2:1
“Чикаго” — “Колорадо” 1:5
“Вегас” — “Ванкувер” 4:1
“Сан-Хосе” — “Нью-Джерсі” 6:2.