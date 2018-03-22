Лідер Східної конференції НХЛ "Тампа-Бей" вирвав перемогу у "Торонто"

ukru
Ексклюзив
10:32 • 115886 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

09:27 • 98476 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

08:24 • 150028 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 145758 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 191352 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 183460 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 223906 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 132364 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 135478 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 168211 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
50 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

26 березня, 03:44 • 112056 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 160504 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

26 березня, 05:45 • 122391 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 165471 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

08:07 • 115388 перегляди
Публікації
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

10:32 • 115842 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 149979 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 165471 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 160504 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 223876 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

13:05 • 484 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

12:30 • 10003 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 25610 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 42910 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 45014 перегляди
Актуальне
Лідер Східної конференції НХЛ "Тампа-Бей" вирвав перемогу у "Торонто"

Лідер Східної конференції НХЛ "Тампа-Бей" вирвав перемогу у "Торонто"

Київ • УНН

 • 8140 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Регулярний чемпіонат Національної хокейної ліги продовжився черговою порцією поєдинків центральним з яких стало протистояння “Тампа-Бей Лайтнінг” та “Торонто Мейпл Ліфс”, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

До кінця другого періоду “Лайтнінг” програвали з рахунком 0:3, проте забили чотири голи поспіль і на п’ять очок відірвалися від “Бостона” у боротьбі за перше місце Атлантичного дивізіону.

По голу у “Тампи” забили Віктор Хедман, Райан Макдона, Микита Кучеров і Алекс Кіллорн, а Андрій Василевські зробив 27 сейвів і здобув 41-ту перемогу в сезоні, встановивши клубний рекорд. Попередній (40 перемог) в чемпіонаті 2014-15 встановив Бен Бішоп.

У “Торонто” дублем відзначився Джеймс ван Рімсдайк. А воротар Фредерік Андерсен повернувся на лід після двох пропущених зустрічей. До складу “Лайтнінг” повернувся нападник Ондржей Палат, який пропустив 26 попередніх зустрічей.

Таким чином, у “Тампи” 104 очки в таблиці, а “Торонто” має 99.

До вашої уваги результати інших баталій

“Айлендерс” — “Піттсбург” 4:1

“Вашингтон” — “Даллас” 4:3

“Кароліна” — “Едмонтон” 3:7

“Рейнджерс” — “Едмонтон” 3:5

“Детрой” — “Філадельфія” 5:4 після серії булітів

“Оттава” — “Флоріда” 2:7

“Вінніпег” — “Лос-Анджелес” 2:1

“Чикаго” — “Колорадо” 1:5

“Вегас” — “Ванкувер” 4:1

“Сан-Хосе” — “Нью-Джерсі” 6:2.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.99
Bitcoin
$87,953.20
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.03
Золото
$3,061.49
Ethereum
$2,068.68