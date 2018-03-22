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Лидер Восточной конференции НХЛ "Тампа-Бэй" вырвал победу у "Торонто"

Киев  •  УНН

 • 8139 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги продолжился очередной порцией поединков центральным из которых стало противостояние “Тампа-Бэй Лайтнинг” и “Торонто Мэйпл Лифс”, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

К концу второго периода “Лайтнинг” проигрывали со счетом 0:3, однако забили четыре гола подряд и на пять очков оторвались от “Бостона” в борьбе за первое место Атлантического дивизиона.

По голу в “Тампы” забили Виктор Хедман, Райан Макдона, Никита Кучеров и Алекс Киллорн, а Андрей Василевски сделал 27 сейвов и получил 41-ю победу в сезоне, установив клубный рекорд. Предварительный (40 побед) в чемпионате 2014-15 установил Бен Бишоп.

В “Торонто” дублем отметился Джеймс ван Римсдайк. А вратарь Фредерик Андерсен вернулся на лед после двух пропущенных встреч. В состав “Лайтнинг” вернулся нападающий Ондржей Палат, который пропустил 26 предыдущих встреч.

Таким образом, в “Тампы” 104 очка в таблице, а “Торонто” имеет 99.

Вашему вниманию результаты других баталий

“Айлендерс” — “Питтсбург” 4:1

“Вашингтон” — “Даллас” 4:3

“Каролина” — “Эдмонтон” 3:7

“Рейнджерс” — “Эдмонтон” 3:5

“Детройте” — “Филадельфия” 5:4 после серии буллитов

“Оттава” — “Флорида” 2:7

“Виннипег” — “Лос-Анджелес” 2:1

“Чикаго” — “Колорадо” 1:5

“Вегас” — “Ванкувер” 4:1

“Сан-Хосе” — “Нью-Джерси” 6:2.

Украинские Национальные Новости

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