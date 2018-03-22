Лидер Восточной конференции НХЛ "Тампа-Бэй" вырвал победу у "Торонто"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги продолжился очередной порцией поединков центральным из которых стало противостояние “Тампа-Бэй Лайтнинг” и “Торонто Мэйпл Лифс”, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
К концу второго периода “Лайтнинг” проигрывали со счетом 0:3, однако забили четыре гола подряд и на пять очков оторвались от “Бостона” в борьбе за первое место Атлантического дивизиона.
По голу в “Тампы” забили Виктор Хедман, Райан Макдона, Никита Кучеров и Алекс Киллорн, а Андрей Василевски сделал 27 сейвов и получил 41-ю победу в сезоне, установив клубный рекорд. Предварительный (40 побед) в чемпионате 2014-15 установил Бен Бишоп.
В “Торонто” дублем отметился Джеймс ван Римсдайк. А вратарь Фредерик Андерсен вернулся на лед после двух пропущенных встреч. В состав “Лайтнинг” вернулся нападающий Ондржей Палат, который пропустил 26 предыдущих встреч.
Таким образом, в “Тампы” 104 очка в таблице, а “Торонто” имеет 99.
Вашему вниманию результаты других баталий
“Айлендерс” — “Питтсбург” 4:1
“Вашингтон” — “Даллас” 4:3
“Каролина” — “Эдмонтон” 3:7
“Рейнджерс” — “Эдмонтон” 3:5
“Детройте” — “Филадельфия” 5:4 после серии буллитов
“Оттава” — “Флорида” 2:7
“Виннипег” — “Лос-Анджелес” 2:1
“Чикаго” — “Колорадо” 1:5
“Вегас” — “Ванкувер” 4:1
“Сан-Хосе” — “Нью-Джерси” 6:2.