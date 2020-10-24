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Лідер партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко одужав від COVID-19

Лідер партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко одужав від COVID-19

Київ • УНН

 • 13505 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Голова партії “Слуга народу”, перший заступник голови однойменної парламентської фракції Олександр Корнієнко одужав після коронавірусної хвороби. Про це він заявив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Останні три тижні я був звичайним пацієнтом цієї лікарні. Це — Олександрівська клінічна лікарня”, — повідомив депутат.

За його словами, перебіг його хвороби не був легкої форми, та довгий час він провів у відділенні інтенсивної терапії.

“Наразі зі мною все гаразд. Негативний ПРЛ-тест. Я продовжую перебувати на лікарняному, бо зараз треба певний час, щоб відновлювати сили після такого важкого перебігу цієї хвороби”, — заявив Корнієнко.

Як повідомляв УНН, голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко захворів на коронавірусну хворобу на початку жовтня.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ, в Україні зафіксовано понад 330 тис. хворих на COVID-19, за останню добу виявили 7 517 інфікованих, що є новим антирекордом. Внаслідок хвороби загалом в країні померли понад 6 тис. людей, з них за добу — 121. Одужали від хвороби понад 137,5 тис. людей, з них за добу — 2 680.

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