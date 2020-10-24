Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко выздоровел от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Глава партии “Слуга народа”, первый заместитель председателя одноименной парламентской фракции Александр Корниенко оправился после коронавирусной болезни. Об этом он заявил в видеообращении на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Последние три недели я был обычным пациентом этой больницы. Это — Александровская клиническая больница”, — сообщил депутат.
По его словам, ход его болезни не был легкой формы, и долгое время он провел в отделении интенсивной терапии.
“Сейчас со мной все в порядке. Отрицательный ПРЛ-тест. Я продолжаю находиться на больничном, потому что сейчас нужно определенное время, чтобы восстанавливать силы после такого тяжелого течения этой болезни”, — заявил Корниенко.
Как сообщал УНН, председатель партии “Слуга народа” Александр Корниенко заболел коронавирусной болезнью в начале октября.
Напомним, согласно последним данным МОЗ, в Украине зафиксировано более 330 тыс. больных COVID-19, за последние сутки обнаружили 7517 инфицированных, что является новым антирекордом. Вследствие болезни в целом в стране погибли более 6 тыс. человек, из них за сутки — 121. Выздоровели более 137,5 тыс. человек, из них за сутки — 2680.