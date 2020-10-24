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Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко выздоровел от COVID-19

Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко выздоровел от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 13463 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Глава партии “Слуга народа”, первый заместитель председателя одноименной парламентской фракции Александр Корниенко оправился после коронавирусной болезни. Об этом он заявил в видеообращении на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Последние три недели я был обычным пациентом этой больницы. Это — Александровская клиническая больница”, — сообщил депутат.

По его словам, ход его болезни не был легкой формы, и долгое время он провел в отделении интенсивной терапии.

“Сейчас со мной все в порядке. Отрицательный ПРЛ-тест. Я продолжаю находиться на больничном, потому что сейчас нужно определенное время, чтобы восстанавливать силы после такого тяжелого течения этой болезни”, — заявил Корниенко.

Как сообщал УНН, председатель партии “Слуга народа” Александр Корниенко заболел коронавирусной болезнью в начале октября.

Напомним, согласно последним данным МОЗ, в Украине зафиксировано более 330 тыс. больных COVID-19, за последние сутки обнаружили 7517 инфицированных, что является новым антирекордом. Вследствие болезни в целом в стране погибли более 6 тыс. человек, из них за сутки — 121. Выздоровели более 137,5 тыс. человек, из них за сутки — 2680.

Украинские Национальные Новости

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