Лідер опозиції Замбії Хіхілема переміг на президентських виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Лідер опозиції Хакаінде Гічілема переміг чинного президента Едгара Лунгу на президентських виборах у Замбії, заявила виборча комісія, оприлюднюючи остаточні результати з 156 виборчих округів, за винятком одного. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
У підсумковому підсумку Хічілема набрав 2 810 777 голосів, тоді як Лунгу був на другому місці з 1814201 голосом із 7 мільйонів зареєстрованих виборців.
"Тому я заявляю, що згаданий Хіхілема буде президентом Замбії", - сказав голова виборчої комісії Ісау Чулу до переповненого центру результатів у столиці Лусаці.
Масова перемога означала, що Хіхілема не повинна оскаржувати жодного балотування другого туру після досягнення конституційного порогу в 50,1% для абсолютного переможця.
Доповнення
Пандемія COVID-19, значне безробіття серед молоді, падіння цін на мідь із основних експортних товарів Замбії та нестійка фіскальна політика призвели до зростання незадоволеності населення Лунгу.
Нагадаємо
За шість тижнів до федеральних виборів СДПН (соціал-демократична партія Німеччини) вперше обігнала "зелених". Цього тижня соціал-демократи отримали 20% голосів - на два відсотки більше, ніж на попередньому тижні.