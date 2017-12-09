Лідер ЧУ з баскетболу Дніпро з рекордом розгромив МБК Миколаїв
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. БК "Дніпро" на паркеті КСК "Шиннік" здобув чергову звитягу в рамках регулярного чемпіонату України з баскетболу - Суперліги Пар-Матч, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "Дніпра".
Уже в першій чверті проти МБК "Миколаїв" стало зрозуміло, що рівної боротьби в матчі не буде. Гості елементарно не встигали ні за м'ячем, ні за гравцями в білих майках. Уже в першій половині господарі набрали 57 очок, пропустили всього 37.
Тільки в четвертій чверті, коли дніпряни мали значну перевагу, миколаївці змогли трохи скоротити різницю в рахунку, але розгрому уникнути не вдалося – 102:80.
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Героєм протистояння став Олександр Мішула, який набрав рекордні для себе в сезоні 26 очок. На рахунку Тимофеєнко 22 очки + 8 підбирань + 6 передач + 3 перехоплення.
Варто зазначити, що "Дніпро" забив 19 триочкових з реалізацією вище 50 відсотків - рекорд сезону для "Дніпра" і для чемпіонату.
Зауважимо, що "Дніпро" має 12 виграшів в 13 поєдинках – 1 місце, у миколаївців 6:6 за кількістю перемог та програшів.