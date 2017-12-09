Лидер ЧУ по баскетболу Днепр с рекордом разгромил МБК Николаев

Уже в первой четверти против МБК "Николаев" стало понятно, что равной борьбы в матче не будет. Гости элементарно не успевали ни за мячом, ни за игроками в белых майках. Уже в первой половине хозяева набрали 57 очков, пропустили всего 37.

Только в четвертой четверти, когда днепряне имели значительное преимущество, николаевцы смогли немного сократить разницу в счете, но разгрома избежать не удалось - 102: 80.

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Героем противостояния стал Александр Мишула, который набрал рекордные для себя в сезоне 26 очков. На счету Тимофеенко 22 очка + 8 подборов + 6 передач + 3 перехвата.

Стоит отметить, что "Днепр" забил 19 трехочковых с реализацией выше 50 процентов - рекорд сезона для "Днепра" и для чемпионата.

Заметим, что "Днепр" 12 выигрышей в 13 поединках - 1 место, в николаевцев 6: 6 по количеству побед и проигрышей.