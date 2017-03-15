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Левиця напала на людину й втекла з цирку на Чернігівщині

Левиця напала на людину й втекла з цирку на Чернігівщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. На Чернігівщині левиця втекла з цирку й напала на людину, після чого її знешкодили. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Чернігівської області.

Прилуцька поліція організувала знешкодження хижака після того, як тварина напала на персонал цирку і поранила одного з його працівників.

Близько першої години ночі 15 березня до поліції звернувся адміністратор цирку, що перебуває на гастролях у м. Прилуки, та повідомив про втечу левиці. З його слів, через недогляд персоналу клітка з дворічним хижаком вагою понад 100 кілограмів виявилася незамкненою, чим левиця одразу скористалася.

Коли робітники намагалися загнати звіра назад, левиця кинулася на одного з них і вкусила за гомілку, пошкодивши великі судини. Після цього звір перестрибнув через паркан і пішов гуляти приватним сектором.

У приватному господарстві по вулиці Пушкіна правоохоронці виявили левицю, яка напала на собаку і створювала реальну загрозу життю та здоров’ю громадян та поліцейських. Поліція оточила господарство, куди заскочила левиця, і обмежили рух транспорту прилеглими вулицями.

З дозволу власника садиби та власника тварини мисливець, з дотриманням заходів особистої безпеки, застрелив тварину з мисливської зброї.

Як повідомляв УНН, у Чернігові на центральній площі сів військовий вертоліт.

Українські Національні Новини

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