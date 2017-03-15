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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 123217 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 182410 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 132972 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126505 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118593 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106604 просмотра

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Львица напала на человека и сбежала из цирка в Черниговской области

Львица напала на человека и сбежала из цирка в Черниговской области

Киев  •  УНН

 • 12470 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. В Черниговской области львица убежала из цирка и напала на человека, после чего ее обезвредили. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Черниговской области.

Прилуцкая полиция организовала обезвреживания хищника после того, как животное напало на персонал цирка и ранила одного из его работников.

Около часа ночи 15 марта в полицию обратился администратор цирка, который находится на гастролях в г.  Прилуки, и сообщил о побеге львицы. По его словам, по недосмотру персонала клетка с двухлетним хищником весом более 100 килограммов оказалась незапертой, чем львица сразу воспользовалась.

Когда рабочие пытались загнать зверя обратно, львица бросилась на одного из них и укусила за голень, повредив крупные сосуды. После этого зверь перепрыгнул через забор и пошел гулять частным сектором.

В частном хозяйстве по улице Пушкина правоохранители обнаружили львицу, которая напала на собаку и создавала реальную угрозу жизни и здоровью граждан и полицейских. Полиция окружила хозяйство, куда заскочила львица, и ограничила движение транспорта прилегающими улицами.

С разрешения владельца усадьбы и владельца животного охотник, с соблюдением мер личной безопасности, застрелил животное из охотничьего оружия.

Как сообщал УНН, в Чернигове на центральной площади сел военный вертолет.

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