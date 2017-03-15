Львица напала на человека и сбежала из цирка в Черниговской области

Прилуцкая полиция организовала обезвреживания хищника после того, как животное напало на персонал цирка и ранила одного из его работников.

Около часа ночи 15 марта в полицию обратился администратор цирка, который находится на гастролях в г. Прилуки, и сообщил о побеге львицы. По его словам, по недосмотру персонала клетка с двухлетним хищником весом более 100 килограммов оказалась незапертой, чем львица сразу воспользовалась.

Когда рабочие пытались загнать зверя обратно, львица бросилась на одного из них и укусила за голень, повредив крупные сосуды. После этого зверь перепрыгнул через забор и пошел гулять частным сектором.

В частном хозяйстве по улице Пушкина правоохранители обнаружили львицу, которая напала на собаку и создавала реальную угрозу жизни и здоровью граждан и полицейских. Полиция окружила хозяйство, куда заскочила львица, и ограничила движение транспорта прилегающими улицами.

С разрешения владельца усадьбы и владельца животного охотник, с соблюдением мер личной безопасности, застрелил животное из охотничьего оружия.

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