Цієї ночі російські окупанти випустили по Миколаєву приблизно 11 ракет, частину збила ППО.
Летіла з Криму: над Одещиною ППО збила ворожу ракету
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Над Одещиною сили ППО збили ракету типу "Онікс", яку рашисти запустили з тимчасово окупованого Криму. Про це повідомило оперативне командування "Південь", інформує УНН.
Цитата
"Ворог вкотре атакував Одещину крилатою ракетою типу "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон", що розташований в тимчасово окупованому Криму. Ранком була спроба вдарити по Ізмаїльському району, але силами протиповітряної оборони ракету знищено над морем", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо