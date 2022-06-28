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Летіла з Криму: над Одещиною ППО збила ворожу ракету

Летіла з Криму: над Одещиною ППО збила ворожу ракету

Київ • УНН

 • 118021 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Над Одещиною сили ППО збили ракету типу "Онікс", яку рашисти запустили з тимчасово окупованого Криму. Про це повідомило оперативне командування "Південь", інформує УНН.

Цитата

"Ворог вкотре атакував Одещину крилатою ракетою типу "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон", що розташований в тимчасово окупованому Криму. Ранком була спроба вдарити по Ізмаїльському району, але силами протиповітряної оборони ракету знищено над морем", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Цієї ночі російські окупанти випустили по Миколаєву приблизно 11 ракет, частину збила ППО.

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