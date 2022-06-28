Этой ночью российские оккупанты выпустили по Николаеву примерно 11 ракет, часть сбила ПВО.
Летела из Крыма: над Одесской областью ПВО сбила вражескую ракету
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Над Одесской областью силы ПВО сбили ракету типа "Оникс", которую рашисты запустили из временно оккупированного Крыма. Об этом сообщило оперативное командование "Юг", передает УНН.
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"Враг в очередной раз атаковал Одесскую область крылатой ракетой типа "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион", расположенного во временно оккупированном Крыму. Утром была попытка ударить по Измаильскому району, но силами противовоздушной обороны ракета уничтожена над морем", – говорится в сообщении.
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