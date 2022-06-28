Летела из Крыма: над Одесской областью ПВО сбила вражескую ракету

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"Враг в очередной раз атаковал Одесскую область крылатой ракетой типа "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион", расположенного во временно оккупированном Крыму. Утром была попытка ударить по Измаильскому району, но силами противовоздушной обороны ракета уничтожена над морем", – говорится в сообщении.

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