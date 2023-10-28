Лептоспіроз на Чернігівщині: інфекційна хвороба виявлена у 12 людей, серед них двоє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Станом на 27 жовтня у Чернігівській області на лептоспіроз хворіють 12 людей, серед них двоє дітей. Про це повідомив в ефірі Суспільного лікар-епідеміолог Інна Семенюк, передає УНН.
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«На Чернігівщині на лептоспіроз хворіють 12 людей, серед них двоє дітей», - розповіла лікар-епідеміолог обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Інна Семенюк.
Вона також зазначила, що загалом від цієї хвороби померли дві людини.
Довідково
Лептоспіроз – гостре інфекційне захворювання, загальне для людини і тварин.
Захворюваність на лептоспіроз сезонна і зростає влітку та восени.
Захворіти на лептоспіроз можна при контакті із інфікованими тваринами чи під час купання у заражених водоймах. У тіло людини бактерія лептоспірозу потрапляє через тріщини, порізи, рани на шкірі чи слизові оболонки.
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