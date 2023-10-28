Лептоспироз на Черниговщине: инфекционная болезнь выявлена у 12 человек, среди них двое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. По состоянию на 27 октября в Черниговской области лептоспирозом болеют 12 человек, среди них двое детей. Об этом сообщил в эфире Суспільного врач-эпидемиолог Инна Семенюк, передает УНН.
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«На Черниговщине лептоспирозом болеют 12 человек, среди них двое детей», - рассказала врач-эпидемиолог областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Инна Семенюк.
Она также отметила, что всего от этой болезни умерли два человека.
Справочно
Лептоспироз – острое инфекционное заболевание, общее для человека и животных.
Заболеваемость лептоспирозом сезонная и возрастает летом и осенью.
Заболеть лептоспирозом можно при контакте с инфицированными животными или во время купания в зараженных водоемах. В тело человека бактерия лептоспироза попадает через трещины, порезы, раны на коже или слизистые оболочки.
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