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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Лептоспироз на Черниговщине: инфекционная болезнь выявлена у 12 человек, среди них двое детей

Киев • УНН

 • 511278 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. По состоянию на 27 октября в Черниговской области лептоспирозом болеют 12 человек, среди них двое детей. Об этом сообщил в эфире Суспільного врач-эпидемиолог Инна Семенюк, передает УНН.

Лептоспироз на Черниговщине: инфекционная болезнь выявлена у 12 человек, среди них двое детей

Цитата

«На Черниговщине лептоспирозом болеют 12 человек, среди них двое детей», - рассказала врач-эпидемиолог областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Инна Семенюк.

Она также отметила, что всего от этой болезни умерли два человека.

Справочно

Лептоспироз – острое инфекционное заболевание, общее для человека и животных.

Заболеваемость лептоспирозом сезонная и возрастает летом и осенью.

Заболеть лептоспирозом можно при контакте с инфицированными животными или во время купания в зараженных водоемах. В тело человека бактерия лептоспироза попадает через трещины, порезы, раны на коже или слизистые оболочки.

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