Спалах гепатиту А: команда МОЗ на чолі з Кузіним завтра прибуде на Вінниччину
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Завтра команда Міністерства охорони здоров'я на чолі з головним державним санітарним лікарем Ігор Кузін прибуває на Вінниччину, де зафіксовано спалах гепатиту А, щоб вивчити ситуацію, передає УНН із посиланням на МОЗ.
Цитата
"... завтра, команда МОЗ на чолі з головним державним санітарним лікарем Ігор Кузін прибуває на Вінниччину аби вивчити ситуацію на місці та вжити всіх необхідних заходів для встановлення джерела інфікування. Працюватимемо спільно з місцевою владою, МВС та ДСНС", - повідомили у відомстві.
Додамо.
Як повідомляв УНН, кількість постраждалих від вірусного гепатиту А на Вінниччині збільшується. Станом на вечір 27 жовтня, в лікарні перебуває 141 пацієнт. Їх стан - середньої тяжкості.
"Триває епідеміологічне розслідування та всі необхідні обстеження. На місці працює команда епідеміологів та фахівців Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб та група реагування Центр громадського здоров’я України.
Комплексно вже маємо результати понад 150 проб з навколишнього середовища, додатково проводяться перевірки стихійних ринків та води. Джерело інфікування ще не встановлено", - повідомили у МОЗ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Вінниці школярі перейдуть на онлайн-навчання через спалах гепатиту А