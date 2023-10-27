Вспышка гепатита А: команда Минздрава во главе с Кузиным завтра прибудет в Винницкую область
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Завтра команда Министерства здравоохранения во главе с главным государственным санитарным врачом Игорем Кузиным прибывает в Винницкую область, где зафиксирована вспышка гепатита А, чтобы изучить ситуацию, передает УНН со ссылкой на Минздрав.
Цитата
"... завтра, команда Минздрава во главе с главным государственным санитарным врачом Игорем Кузиным прибывает в Винницкую область, чтобы изучить ситуацию на месте и принять все необходимые меры для установления источника инфицирования. Будем работать совместно с местными властями, МВД и ГСЧС", - сообщили в ведомстве.
Добавим.
Как сообщал УНН, количество пострадавших от вирусного гепатита А в Винницкой области увеличивается. По состоянию на вечер 27 октября, в больнице находится 141 пациент. Их состояние - средней тяжести.
"Продолжается эпидемиологическое расследование и все необходимые обследования. На месте работает команда эпидемиологов и специалистов Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней и группа реагирования Центр общественного здоровья Украины.
Комплексно уже есть результаты более 150 проб из окружающей среды, дополнительно проводятся проверки стихийных рынков и воды. Источник инфицирования еще не установлен", - сообщили в Минздраве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Виннице школьники перейдут на онлайн-обучение из-за вспышки гепатита А