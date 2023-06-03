"Леопардам" подобається українській клімат": Резніков обговорив з міністром оборони Німеччини військову співпрацю
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся в кулуарах оборонного саміту "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі з Міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Про це написав Резніков у своєму Twitter, пише УНН.
Цитата
"Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі надає чудову можливість синхронізувати наші годинники з нашими міжнародними партнерами. Чудово поспілкувався з моїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом.
Ми обговорили ситуацію на полі бою та наші подальші кроки у військовій співпраці. Вдячний за участь Німеччини в танковій коаліції – "Леопардам" подобається наш український клімат.
Дякуємо німецькому уряду та народу за непохитну підтримку!", - написав Резніков.
Доповнення
Міністр оборони України Олексій Резніков приїхав до Сінгапуру, щоб взяти участь у безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла", де в перший день, за його словами, "мав плідні розмови" з сінгапурським, австралійським, та новозеландськими колегами, послом США та виконавчим директором саміту, підкресливши, що ключовим пунктом домовленостей стало верховенство права і перемога України.
Крім того, він зустрівся й з Міністром оборони США Ллойдом Остіном. Очільник оборонного відомства України підкреслив, що "українсько-американське партнерство міцне" і робота над відновленням миру у Європі триває.