"Леопардам" нравится украинский климат": Резников обсудил с министром обороны Германии военное сотрудничество

Цитата

"Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре предоставляет прекрасную возможность синхронизировать наши часы с нашими международными партнерами. Прекрасно пообщался с моим немецким коллегой Борисом Писториусом.

Мы обсудили ситуацию на поле боя и наши дальнейшие шаги в военном сотрудничестве. Благодарен за участие Германии в танковой коалиции – "Леопардам" нравится наш украинский климат.

Спасибо немецкому правительству и народу за непоколебимую поддержку!", - написал Резников.

Дополнение

Министр обороны Украины Алексей Резников приехал в Сингапур, чтобы принять участие в форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла", где в первый день, по его словам, "имел плодотворные разговоры" с сингапурским, австралийским, и новозеландскими коллегами, послом США и исполнительным директором саммита, подчеркнув, что ключевым пунктом договоренностей стало верховенство права и победа Украины.

Кроме того, он встретился и с Министром обороны США Ллойдом Остином. Глава оборонного ведомства Украины подчеркнул, что "украинско-американское партнерство крепкое" и работа над восстановлением мира в Европе продолжается.