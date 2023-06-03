"Леопардам" нравится украинский климат": Резников обсудил с министром обороны Германии военное сотрудничество
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников встретился в кулуарах оборонного саммита "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре с Министром обороны Германии Борисом Писториусом. Об этом написал Резников в своем Twitter, пишет УНН.
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"Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре предоставляет прекрасную возможность синхронизировать наши часы с нашими международными партнерами. Прекрасно пообщался с моим немецким коллегой Борисом Писториусом.
Мы обсудили ситуацию на поле боя и наши дальнейшие шаги в военном сотрудничестве. Благодарен за участие Германии в танковой коалиции – "Леопардам" нравится наш украинский климат.
Спасибо немецкому правительству и народу за непоколебимую поддержку!", - написал Резников.
Дополнение
Министр обороны Украины Алексей Резников приехал в Сингапур, чтобы принять участие в форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла", где в первый день, по его словам, "имел плодотворные разговоры" с сингапурским, австралийским, и новозеландскими коллегами, послом США и исполнительным директором саммита, подчеркнув, что ключевым пунктом договоренностей стало верховенство права и победа Украины.
Кроме того, он встретился и с Министром обороны США Ллойдом Остином. Глава оборонного ведомства Украины подчеркнул, что "украинско-американское партнерство крепкое" и работа над восстановлением мира в Европе продолжается.