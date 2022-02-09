Легкі тілесні: у ДТП з Трухіним немає підстав для кримінальної відповідальності

Цитата

“За результатами проведення судово-медичної експертизи було встановлено, що учасники ДТП, троє з них отримали легкі тілесні ушкодження. Ви дійсно праві, що за вказаним фактом не настає кримінальна відповідальність, але ми досліджуємо низку інших питань під час кримінального провадження, а саме встановлення, хто саме знаходився за кермом транспортного засобу”, — зазначив Сухачов, відповідаючи на питання нардепа Максима Бужанського, щодо кількості постраждалих, характеру травм, а також визначення типу відповідальності у даному випадку.

Додамо

Бужанський нагадав, що у разі, якщо характер травм легкий і відповідальність визнаається як адміністративна, то ДБР має закрити справу та передати інформацію до Нацполіції для того, аби був виписаний штраф.

Нардеп наголосив, що зі справою, яка побудована фактично на відсутності складу злочину не підеш до суду.

“Відсутність складу злочину є непорушною підставою для припинення кримінальної справи. Тобто якщо ДБР має підстави, а я припускаю, що вони є, розслідувати кримінальну справу за якимись іншими ознаками, подією ..., то можна порушувати іншу кримінальну справу, бо ДТП там адмінка. Ну, не можна так, тобто ми потім до суду з ним не підемо з цим матеріалом”, — Бужанський.

Контекст

Днями в ЗМІ з’явилося розслідування про ДТП за участю нардепа від “Слуги народу” Олександра Трухіна, а також відео нібито з місця аварії. На ньому видно, як чоловік, схожий на нардепа Трухіна, звертається до поліцейського зі словами: “Давай я тихенько в ліс піду”, а потім обіцяє “поговорити” з головою МВС Денисом Монастирським.

Поліцейський, якому належала камера, підтвердив, що депутат пропонував хабар, щоб покинути місце події. За словами правоохоронця, нардеп мав ознаки сп’яніння. Хто саме був за кермом, на відео не видно.

У МВС вже заявили, що встановлення всіх фактів і обставин ДТП за участю народного депутата України Олександра Трухіна і ухвалення відповідних процесуальних рішень належать до повноважень Державного бюро розслідувань, а всі спроби представляти суть справи так, нібито нардеп про щось намагався “домовитися” з міністром внутрішніх справ України, не відповідають дійсності. Сам міністр також заявив, що йому ніхто не телефонував, а якби зателефонував, то отримав би нетолерантну відповідь.

У ДБР заявили, що матеріалів, опублікованих журналістами, на момент виходу розслідування в розпорядженні слідства не було. Що викликало запитання у експертів, які цікавляться, чому ДБР не запитало у поліції записи з камери.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова тим часом зареєструвала кримінальне провадження після появи нових матеріалів у справі про літню ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна. Досудове розслідування доручено здійснювати детективам НАБУ.

На тлі скандалу з відео з місця ДТП народні обранці зареєстрували проект постанови про звернення до Президента про визнання незадовільною роботи Олександра Сухачова на посаді голови Державного бюро розслідувань та звільнення.