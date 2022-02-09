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Легкие телесные: в ДТП с Трухиным нет оснований для уголовной ответственности

Легкие телесные: в ДТП с Трухиным нет оснований для уголовной ответственности

Киев • УНН

 • 14555 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Результат ДТП с участием нардепа Трухина - получение тремя пострадавшими легких телесных повреждений. В таких случаях предусмотрена административная, а не уголовная ответственность. Этот факт во время заседания правоохранительного комитета Верховной Рады подтвердил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев, передает корреспондент УНН.

Цитата

“По результатам проведения судебно-медицинской экспертизы было установлено, что участники ДТП, трое из них получили легкие телесные повреждения. Вы действительно правы, что по указанному факту не наступает уголовная ответственность, но мы исследуем ряд других вопросов во время уголовного производства, а именно установление, кто именно находился за рулем транспортного средства”, — отметил Сухачев, отвечая на вопрос нардепа Максима Бужанского относительно количества пострадавших, характере травм, а также определения типа ответственности в данном случае.

Добавим

Бужанский напомнил, что в случае, если характер травм легкий и ответственность признается как административная, то ГБР должно закрыть дело и передать информацию в Нацполицию для того, чтобы был выписан штраф.

Нардеп подчеркнул, что с делом, которое построено, фактически, на отсутствии состава преступления, не пойдешь в суд.

" Отсутствие состава преступления является непреложным основанием для прекращения уголовного дела. То есть если ГБР имеет основания, а я предполагаю, что они есть, расследовать уголовное дело по каким-то другим признакам, происшествии ..., то можно возбуждать другое уголовное дело, потому что ДТП там админка. Ну, нельзя так, то есть мы потом в суд с ним не пойдем, с этим материалом”, — Бужанский.

Контекст

На днях в СМИ появилось расследование о ДТП с участием нардепа от “Слуги народа” Александра Трухина, а также видео якобы с места аварии. На нем видно, как мужчина, похожий на нардепа Трухина, обращается к полицейскому со словами: “давай я тихонько в лес уйду”, а затем обещает “поговорить” с главой МВД Денисом Монастырским.

Полицейский, которому принадлежала камера, подтвердил, что депутат предлагал взятку, чтобы покинуть место происшествия. По словам правоохранителя, у нардепа были признаки опьянения. Кто именно был за рулем, на видео не видно.

В МВД уже заявили, что установление всех фактов и обстоятельств ДТП с участием народного депутата Украины Александра Трухина и принятие соответствующих процессуальных решений относятся к полномочиям Государственного бюро расследований, а все попытки представлять суть дела так, будто нардеп о чем-то пытался “договориться” с министром внутренних дел Украины, не соответствующие действительности. Сам министр также заявил, что ему никто не звонил по телефону, а если бы позвонил, то получил бы нетолерантный ответ.

В ГБР заявили, что материалов, опубликованных журналистами, к моменту выхода расследования в распоряжении следствия не было. Что вызвало вопрос у экспертов, интересующихся, почему ГБР не запросило у полиции записи с камеры.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова тем временем зарегистрировала уголовное производство после появления новых материалов по делу о летнем ДТП с участием народного депутата Александра Трухина. Досудебное расследование поручено проводить детективам НАБУ.

На фоне скандала с видео с места ДТП народные избранники зарегистрировали проект постановления об обращении к Президенту о признании неудовлетворительной работы Александра Сухачева в должности главы Государственного бюро расследований и увольнении.

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