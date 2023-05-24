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Легіон "Свобода Росії" та РДК заявили про успішне проведення операції в бєлгородській області

Легіон "Свобода Росії" та РДК заявили про успішне проведення операції в бєлгородській області

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Легіон "Свобода Росії" і Російський Добровольчий Корпус успішно провели операцію в бєлгородській області та її мети було досягнуто. Про це повідомив представник Легіону з позивним Цезар, додавши, що вони прийдуть знову, передає УНН з посиланням на Легіон "Свобода Росії".

Так, Легіон "Свобода Росії" і РДК провели спільну пресконференцію в одному з прикордонних районів України.

Цитата

"Наша боротьба триває: операція в Грайворонському районі пройшла успішно та її цілі були досягнуті. Противника розгромлено, частина ганебно втекла, ми затрофеїли велику кількість техніки і взяли полонених. Ми не зрадимо ідею Вільної Росії, надії росіян, повернемо в Росію правду і справедливість. Ми прийдемо знову. бєлгород, брянськ, курськ, воронеж, ростов, москва — чекайте нас", - повідомив Цезар.

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За його словами, разом з РДК на території росії вони використовували техніку, яку свого часу армія кремлівських зомбі відібрала у ЗСУ під Бахмутом.

"Цю техніку ми успішно "перетрофеїли" і повернули назад", - сказав Цезар.

Він зазначив, що загальні втрати за операцію становили 2 людини загиблими і 10 пораненими.

Командир РДК Денис White Rex повідомив, що у Російського Добровольчого Корпусу є втрати тільки в легко поранених, їх двоє.

"Я думаю, що будь-який перетин кордону державної кордону з рф і успішне повернення назад, безумовно, можна назвати успіхом…", - розповів Денис White Rex.

Доповнення

Український чиновник на правах анонімності повідомив, що жоден український військовий не входив на російську територію. Українські захисники виконують переважно допоміжну роль, захищаючи власний кордон у цьому районі.

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