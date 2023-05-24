Легион "Свобода России" и РДК заявили об успешном проведении операции в белгородской области
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Легион "Свобода России" и Русский Добровольческий Корпус успешно провели операцию в Белгородской области и ее цели были достигнуты. Об этом сообщил представитель Легиона с позывным Цезарь, добавив, что они придут снова, передает УНН со ссылкой на Легион "Свобода России".
Так, Легион "Свобода России" и РДК провели общую пресс-конференцию в одном из приграничных районов Украины.
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"Наша борьба продолжается: операция в Грайворонском районе прошла успешно и ее цели были достигнуты. Противник разгромлен, часть позорно бежала, мы затрофеили большое количество техники и взяли пленных. Мы не предадим идею Свободной России, надежды россиян, вернем в Россию правду и справедливость. Мы придем снова. Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Ростов, Москва — ждите нас", - сообщил Цезарь.
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По его словам, вместе с РДК на территории россии они использовали технику, которую в свое время армия кремлевских зомби отобрала у ВСУ под Бахмутом.
"Эту технику мы успешно "перетрофеили" и вернули назад", - сказал Цезарь.
Он отметил, что общие потери за операцию составили 2 человека погибшими и 10 ранеными.
Командир РДК Денис White Rex сообщил, что у Русского Добровольческого Корпуса есть потери только в легко раненных, их двое.
"Я думаю, что любое пересечение границы государственной з рф и успешное возращение назад, безусловно можно назвать успехом…", - рассказал Денис White Rex.
Дополнение
Украинский чиновник на правах анонимности сообщил, что ни один украинский военный не входил на российскую территорию. Украинские защитники выполняют преимущественно вспомогательную роль, защищая собственную границу в этом районе.