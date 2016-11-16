Лебедя на Рівненщині витягли із замерзлої водойми
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. На Рівненщині працівники ДСНС врятували травмованого лебедя, який перебував на вкритій кригою водоймі. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС в Рівненській області, передає УНН.
“16 листопада місцеві жителі смт. Гоща звернулись до працівників ДСНС з проханням врятувати травмованого лебедя, що перебував на вкритій кригою водоймі”, — йдеться у повідомленні прес-служби.
Бійці Служби порятунку приїхали на виклик і дісталися травмованого птаха та обережно перенесли його не берег.
Також у повідомленні зазначено, що рятувальники на пожежному автомобілі доставили лебедя в частину, обігріли його та нагодували.
Наразі вирішується питання передачі птаха до зоопарку міста Рівного.