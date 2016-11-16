Лебедя в Ровенской области достали из замерзшего водоема
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Ровенской области работники ГосЧС спасли травмированного лебедя, который находился на покрытой льдом водоеме. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГосЧС в Ровенской области, передает УНН.
"16 ноября местные жители пгт. Гоща обратились к работникам ГосЧС с просьбой спасти травмированного лебедя, который находился на покрытой льдом водоеме", - говорится в сообщении пресс-службы.
Бойцы Службы спасения приехали на вызов и добрались до травмированной птицы и осторожно перенесли ее берег.
Также в сообщении отмечено, что спасатели на пожарном автомобиле доставили лебедя в часть, обогрели его и накормили.
Сейчас решается вопрос передачи птицы в зоопарк города Ровно.