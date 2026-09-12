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Лавина на Броуд-Піку забрала життя зірки "14 вершин" Нірмала Пурджі та ще кількох альпіністів

Київ • УНН

 • 1280 перегляди

Нірмал Пурджа та ще кілька альпіністів загинули під лавиною на Броуд-Піку. Тіла спускали пішки через небезпечні умови.

Лавина на Броуд-Піку забрала життя зірки "14 вершин" Нірмала Пурджі та ще кількох альпіністів

Відомий непальський альпініст Нірмал Пурджа, герой документального фільму Netflix "14 вершин", загинув унаслідок сходження лавини на горі Броуд-Пік у Пакистані. Його друг Мінгма Г'ялдже Шерпа розповів BBC про небезпечну операцію, під час якої тіла загиблих спускали з гори, пише УНН.

Деталі

Катастрофа сталася 30 липня, коли група з 10 альпіністів підіймалася на Броуд-Пік. За словами очевидців, із вершини раптово зійшла величезна лавина. Зв'язок із групою зник, а дані супутникових трекерів показали різке падіння висоти – один із них опустився приблизно на 1600 м.

Наступного ранку пошуковий дрон виявив тіла альпіністів на схилі. Серед загиблих були Пурджа та його товариш Кілі Пемба Шерпа, з якими Мінгма Г'ялдже разом здійснив історичне зимове сходження на К2 у 2021 році.

Я сказав їм: "Все гаразд. Вам більше не потрібно бути тут на холоді". Я тут, щоб відвезти вас додому

– розповів Мінгма Г'ялдже.

За тілами довелося йти пішки

Спочатку Мінгма Г'ялдже сподівався евакуювати загиблих гелікоптером, однак через погодні та логістичні обмеження це було неможливо. Тому команда вирушила на небезпечний схил пішки.

Під час операції зійшла ще одна лавина. Одне з тіл скинуло нижче, а інші опинилися між нестабільними льодовими утвореннями. Рятувальникам знадобилося близько 5-6 годин, щоб спустити їх із небезпечної ділянки.

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Пурджа та Кілі були зв'язані однією мотузкою. Мінгма Г'ялдже припустив, що під час падіння вони могли багаторазово вдарятися один об одного, що могло стати причиною їхньої загибелі.

Тіла альпіністів зрештою доставили гелікоптером до Скарду, звідти – до Ісламабада, а потім передали родинам. Тіло ще одного непальського альпініста, Наванга Тінду Шерпи, залишається на горі.

Для Мінгми Г'ялдже ця операція стала найважчою за всю його кар'єру. Після втрати друзів він заявив, що тепер не впевнений, чи зможе продовжувати займатися альпінізмом.

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Степан Гафтко

Світ
Ісламабад
Netflix
Пакистан