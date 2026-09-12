Лавина на Броуд-Пике унесла жизнь звезды «14 вершин» Нирмала Пурджи и еще нескольких альпинистов

Известный непальский альпинист Нирмал Пурджа, герой документального фильма Netflix «14 вершин», погиб в результате схода лавины на горе Броуд-Пик в Пакистане. Его друг Мингма Гьялдже Шерпа рассказал BBC о рискованной операции, во время которой тела погибших спускали с горы, пишет УНН.

Подробности

Катастрофа произошла 30 июля, когда группа из 10 альпинистов поднималась на Броуд-Пик. По словам очевидцев, с вершины внезапно сошла огромная лавина. Связь с группой исчезла, а данные спутниковых трекеров показали резкое падение высоты — один из них опустился примерно на 1600 м.

На следующее утро поисковый дрон обнаружил тела альпинистов на склоне. Среди погибших были Пурджа и его товарищ Кили Пемба Шерпа, вместе с которыми Мингма Гьялдже совершил историческое зимнее восхождение на К2 в 2021 году.

Я сказал им: «Все в порядке. Вам больше не нужно оставаться здесь на холоде». Я здесь, чтобы отвезти вас домой — рассказал Мингма Гьялдже.

За телами пришлось идти пешком

Сначала Мингма Гьялдже надеялся эвакуировать погибших на вертолете, однако из-за погодных и логистических ограничений это было невозможно. Поэтому команда отправилась на опасный склон пешком.

Во время операции сошла еще одна лавина. Одно из тел отбросило ниже, а другие оказались между нестабильными ледовыми образованиями. Спасателям потребовалось около 5–6 часов, чтобы спустить их с опасного участка.

В Румынии четверо альпинистов сорвались в ущелье из-за обрыва страховочного троса, одна женщина погибла

Пурджа и Кили были связаны одной веревкой. Мингма Гьялдже предположил, что во время падения они могли многократно ударяться друг о друга, что могло стать причиной их гибели.

Тела альпинистов в конце концов доставили вертолетом в Скарду, оттуда — в Исламабад, а затем передали семьям. Тело еще одного непальского альпиниста, Наванга Тинду Шерпы, остается на горе.

Для Мингмы Гьялдже эта операция стала самой тяжелой за всю его карьеру. После потери друзей он заявил, что теперь не уверен, сможет ли продолжать заниматься альпинизмом.

В рф в Кабардино-Балкарии лавина накрыла 33 альпинистов: по меньшей мере 11 погибших