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В Румынии четверо альпинистов сорвались в ущелье из-за обрыва страховочного троса, одна женщина погибла

Киев • УНН

 • 822 просмотра

В горах Бучеджи четверо альпинистов упали с 10-метровой высоты после обрыва страховочного троса. 36-летняя женщина погибла, троих мужчин госпитализировали.

В Румынии четверо альпинистов сорвались в ущелье из-за обрыва страховочного троса, одна женщина погибла

В горах Бучеджи в Румынии четверо альпинистов упали в ущелье после обрыва страховочного троса. В результате инцидента погибла 36-летняя женщина, еще троих пострадавших госпитализировали. Об этом сообщает Digi24, пишет УНН.

Детали

Несчастный случай произошел 11 июля в районе Валя Албе недалеко от курортного города Буштени. По данным спасателей, альпинисты упали с высоты около 10 метров. Троих мужчин в сознании эвакуировали в больницу двумя вертолетами SMURD, где им оказывают медицинскую помощь.

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По словам префекта уезда Прахова Даниэля Никодима, группа из четырех человек занималась скалолазанием в сопровождении инструктора. Именно обрыв страховочного троса стал причиной падения. Инструктор, находившийся рядом, до прибытия спасателей оказывал пострадавшим первую помощь.

К спасательной операции привлекли два вертолета SMURD, вертолет Black Hawk с медицинской бригадой, а также наземные подразделения экстренных служб. Полиция открыла уголовное производство по статьям о непредумышленном убийстве и неосторожном причинении телесных повреждений и устанавливает все обстоятельства трагедии.

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Степан Гафтко

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