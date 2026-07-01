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Два человека поднялись на антенну Эмпайр-Стейт-Билдинг и развернули баннер о "силе любви", после спуска их арестовали

Киев • УНН

 • 1676 просмотра

Два человека поднялись на вершину антенны Эмпайр-Стейт-Билдинг, развернули баннер о "силе любви", целовались и делали селфи. Полиция задержала их после спуска, никто не пострадал.

Два человека поднялись на антенну Эмпайр-Стейт-Билдинг и развернули баннер о "силе любви", после спуска их арестовали

В полдень в среду два человека поднялись на вершину антенны Эмпайр-Стейт-Билдинг и развернули баннер о "силе любви", прежде чем начать спускаться, обнимаясь, делая селфи и в конечном итоге были арестованы, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Одетые в черное и в масках — но, похоже, без привязанных тросов — они балансировали на узком выступе и, казалось, целовались на вершине антенны нью-йоркского небоскреба, который возвышается на 443 метра над центром Манхэттена, как показали видео с вертолета новостей. Баннер с надписью "когда сила любви побеждает любовь к силе, мир познает мир" развевался на ветру.

Сразу после 12:30 они начали спускаться, эффективно пробираясь вдоль металлической решетки к более широкому выступу, где один, казалось, установил электронное устройство и встал на одно колено. После того, как они снова поцеловались и обнялись, другой человек сделал селфи с вытянутой левой рукой, словно рассматривая кольцо.

Зрители смотрели с тротуаров возле офисной башни в стиле ар-деко.

"Это безумие — как в кино", — сказал Джонатан Роман, турист из шотландского города Глазго. Он и его 15-летний сын имели билеты на одну из смотровых площадок, но, прибыв, обнаружили, что здание заблокировано из-за активности на антенне.

Тем не менее, зрелище было "вероятно, интереснее, чем второй подъем на смотровую площадку", — размышлял Роман.

Работники офиса удивлялись, как паре удалось добраться до антенны высокопоставленного здания, где посетителей проверяют и призывают не приносить большие пакеты, спортивное снаряжение, костюмы или маски, среди прочих вещей.

"Я просто не могу поверить, что они прошли через охрану", — сказала Джессика Каплан, которая работает в компании с офисами в здании.

Полиция задержала двух альпинистов после 13:00; их имена не были сразу обнародованы. Никто не пострадал, сообщила полиция.

Непонятно, как пара получила доступ к антенне, которая возвышается высоко над общественными местами 102-этажного здания.

Добавим

Смельчаки ранее уже поднимались на антенну и другие части Эмпайр-Стейт-Билдинг. Эти подъемы в основном были несанкционированными, но актеру и музыканту Джареду Лето разрешили подняться к основанию антенны с 86-го этажа в 2023 году для рекламы тура.

Антонина Туманова

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