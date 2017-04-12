Лавинна небезпека спостерігається у двох областях україни
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 12 квітня. УНН. У двох областях попередили про значну лавинну небезпеку За даними Укргідрометцентру завтра, 13 квітня, у зв’язку з відлигою та опадами у високогір’ї Івано-Франківської області очікується значна лавинна небезпека (ІІІ рівень), йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
Водночас у Закарпатській області сьогодні, 12 квітня, збережеться ІІ (помірний) рівень лавинної небезпеки, повідомляють у Закарпатському центрі з гідрометеорології.
Окрім того, через різкі заморозки на Закарпатті оголосили штормове попередження. Так, 12 квітня в області на поверхні ґрунту та в повітрі очікуються заморозки до 0-5°.
Нагадаємо, на Київщині 12 квітня оголошене штормове попередження через заморозки.