Лавинна небезпека спостерігається у двох областях україни

Водночас у Закарпатській області сьогодні, 12 квітня, збережеться ІІ (помірний) рівень лавинної небезпеки, повідомляють у Закарпатському центрі з гідрометеорології.

Окрім того, через різкі заморозки на Закарпатті оголосили штормове попередження. Так, 12 квітня в області на поверхні ґрунту та в повітрі очікуються заморозки до 0-5°.

Нагадаємо, на Київщині 12 квітня оголошене штормове попередження через заморозки.