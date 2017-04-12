Лавинная опасность наблюдается в двух областях Украины

В то же время в Закарпатской области сегодня, 12 апреля, сохранится II(умеренный) уровень лавинной опасности, сообщают в Закарпатском центре по гидрометеорологии.

Кроме того, из-за резких заморозков на Закарпатье объявили штормовое предупреждение. Так, 12 апреля в области на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки до 0-5 °.

Напомним, в Киевской области 12 апреля объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков.