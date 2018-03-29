"Лаціо" помилково перевів зловмисникам гроші за трансфер гравця
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Колишній суперник київського “Динамо” в Лізі Європи римське “Лаціо” став жертвою хакерів, які вкрали два мільйони євро, інформує УНН з посиланням на II Tempo.
Італійський клуб постраждав від дій шахраїв. Зловмисники відправили на адресу “бьянкочелесті” підроблений лист нібито від імені “Фейєноорда”, де вказали свій банківський рахунок. Співробітники римського колективу були введені в оману, адже лист шахраїв був оформлений у стилі клубу з Роттердаму. Тому представники “Лаціо” відправили 2 млн. євро за вказаними там реквізитами.
Зазначено, що наразі у цій справі проводе розслідування поліція, якій нібито вже вдалося відстежити рух грошей.
Відзначимо, у поточному сезоні Де Врей провів за “Лаціо” 36 матчів у всіх турнірах, де забив 5 м’ячів, один із яких у ворота “Динамо”.
Примітно, що Де Врей став гравцем “Лаціо” ще влітку 2014-го року, але 7 млн. євро, які “Фейєноорд” повинен був отримати за свого гравця, римський клуб виплачував частинами.
Крім того додамо, за повідомленнями ЗМІ де Врей, трансферна вартість якого становить 40 млн. євро, по закінченню контракту влітку має покинути стан “орлів”.