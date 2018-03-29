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"Лацио" по ошибке перевел злоумышленникам деньги за трансфер игрока

"Лацио" по ошибке перевел злоумышленникам деньги за трансфер игрока

Киев  •  УНН

 • 9436 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Бывший соперник киевского “Динамо” в Лиге Европы римское “Лацио” стал жертвой хакеров, которые украли два миллиона евро, информирует УНН со ссылкой на II Tempo.

Итальянский клуб пострадал от действий мошенников. Злоумышленники отправили в адрес “бьянкочелести” поддельное письмо якобы от имени “Фейеноорда”, где указали свой банковский счет. Сотрудники римского коллектива были введены в заблуждение, ведь письмо мошенников был оформлен в стиле клуба из Роттердама. Поэтому представители “Лацио” отправили 2 млн. Евро по указанным там реквизитам.

Отмечено, что в настоящее время в этом деле проводит расследование полиция, которой якобы уже удалось отследить движение денег.

Отметим, в текущем сезоне Де Врей провел за “Лацио” 36 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей, один из которых в ворота “Динамо”.

Примечательно, что Де Врей стал игроком “Лацио” еще летом 2014-го года, но 7 млн. Евро, которые “Фейеноорд” должен был получить за своего игрока, римский клуб выплачивал частями.

Кроме того добавим, по сообщениям СМИ де Врей, трансферная стоимость которого составляет 40 млн. Евро, по окончании контракта летом должен покинуть стан “орлов”.

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