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Лапутіна закликала світових лідерів закрити небо над Україною

Лапутіна закликала світових лідерів закрити небо над Україною

Київ • УНН

 • 135981 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Міністерка у справах ветеранів України, генерал-майор запасу Юлія Лапутіна у своєму зверненні у Facebook закликала світових лідерів закрити небо над Україною. Про це повідомляє УНН.

Цитата

"З 2014 року я на власні очі бачила звірства, які чинить РФ в Україні. У 2014 році почала існувати тюрма "Ізоляція", створена російськими окупантами у Донецьку для того, щоб чинити тортури над українськими громадянами. Це у ХХІ столітті! Всі світові лідери, світова спільнота того часу була "глибоко занепокоєна". Протягом восьми років війни в Україні, яку підступно розв’язала РФ, ви продовжували бути "глибоко занепокоєними" - заявила міністерка.

Деталі

Вже два тижні український народ чинить спротив російському агресору. Російські війська коять звірства в Україні – стріляють по мирних громадянах з важкої зброї, б’ють балістичними ракетами.

"Сьогодні бомба поцілила у пологовий будинок міста Маріуполь на Донеччині. Мало, що Росія не дає гуманітарних коридорів для наших громадян – вона просто вбиває наше майбутнє покоління, наших матерів. І ви продовжуєте бути "глибоко занепокоєними.

Я закликаю всіх лідерів світу – будьте людяними! Закрийте небо над Україною! Український народ зараз – це країна Захисників. Україна сьогодні чинить опір російській навалі і стримує її, коли світ перед загрозою світової війни. Припиніть ці звірства!" - додада Юлія Лапутіна.

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