Лапутина призвала мировых лидеров закрыть небо над Украиной

Цитата

"С 2014 года я собственными глазами видел зверства, которые творит РФ в Украине. В 2014 году начала существовать тюрьма "Иоляция", созданная российскими оккупантами в Донецке для того, чтобы оказывать пытки над украинскими гражданами. Это в XXI веке! Все мировые лидеры, мировое сообщество того времени было "глубоко обеспокоено". В течение восьми лет войны в Украине, которую коварно развязала РФ, вы продолжали быть "глубоко обеспокоенными" - заявила министер.

Детали

Уже две недели украинский народ сопротивляется российскому агрессору. Российские войска творят зверства в Украине - стреляют по мирным гражданам из тяжелого оружия, бьют баллистическими ракетами.

"Сегодня бомба попала в роддом города Мариуполь Донецкой области. Мало, что Россия не дает гуманитарных коридоров для наших граждан - она просто убивает наше будущее поколение, наших матерей. И вы продолжаете быть "глубоко обеспокоенными".

Я призываю всех лидеров мира - будьте человечными! Закройте небо над Украиной! Украинский народ сейчас-это страна защитников. Украина сегодня сопротивляется российскому нашествию и сдерживает ее, когда мир перед угрозой мировой войны. Прекратите эти зверства!"- Добавила Юлия Лапутина.