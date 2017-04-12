Л.Кучма прибув до Мінська на зустріч контактної групи
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Представник української сторони у тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі, другий президент України Леонід Кучма прибув до аеропорта в Мінську. Про це УНН повідомила його прес-секретар Дарка Оліфер.
“Леонід Кучма прибув до аеропорту міста Мінськ”, — повідомила вона.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 12 квітня, відбудуться переговори контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську.
Нагадаємо, з 1 квітня в зоні АТО анонсували “режим тиші”. Про це домовилися у Мінську на засіданні контактної групи щодо Донбасу. Президент дав відповідне доручення ЗСУ.
Утім на Донбасі продовжують фіксувати ворожі обстріли.