Л.Кучма прибыл в Минск на встречу контактной группы

“Леонид Кучма прибыл в аэропорт города Минск”, — сообщила она.

Как сообщал УНН, сегодня, 12 апреля, состоятся переговоры контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске.

Напомним, с 1 апреля в зоне АТО анонсировали “режим тишины”. Об этом договорились в Минске на заседании контактной группы по Донбасса. Президент дал соответствующее поручение ВСУ.

Впрочем, на Донбассе продолжают фиксировать враждебные обстрелы.