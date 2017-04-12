Л.Кучма прибыл в Минск на встречу контактной группы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Представитель украинской стороны в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Украины Леонид Кучма прибыл в аэропорт в Минске. Об этом УНН сообщила его пресс-секретарь Дарка Олифер.
“Леонид Кучма прибыл в аэропорт города Минск”, — сообщила она.
Как сообщал УНН, сегодня, 12 апреля, состоятся переговоры контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске.
Напомним, с 1 апреля в зоне АТО анонсировали “режим тишины”. Об этом договорились в Минске на заседании контактной группы по Донбасса. Президент дал соответствующее поручение ВСУ.
Впрочем, на Донбассе продолжают фиксировать враждебные обстрелы.