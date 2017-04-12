Л.Кучма прибыл в Минск на встречу контактной группы

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 48648 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104400 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160552 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118384 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117653 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113160 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104690 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107182 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103664 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154706 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Л.Кучма прибыл в Минск на встречу контактной группы

Л.Кучма прибыл в Минск на встречу контактной группы

Киев  •  УНН

 • 10107 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Представитель украинской стороны в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Украины Леонид Кучма прибыл в аэропорт в Минске. Об этом УНН сообщила его пресс-секретарь Дарка Олифер.

“Леонид Кучма прибыл в аэропорт города Минск”, — сообщила она.

Как сообщал УНН, сегодня, 12 апреля, состоятся переговоры контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске.

Напомним, с 1 апреля в зоне АТО анонсировали “режим тишины”. Об этом договорились в Минске на заседании контактной группы по Донбасса. Президент дал соответствующее поручение ВСУ.

Впрочем, на Донбассе продолжают фиксировать враждебные обстрелы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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