Л.Гриневич доручила терміново перевірити навчальну програму курсу “Сімейні цінності”

ukru
"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами
06:50 • 3136 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 13092 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 33083 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 62340 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 76303 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 145116 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 206747 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193406 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 213073 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197415 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.3 м/с
68 %
753 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини

Трамп оголосив надзвичайний стан для зміцнення економіки США

2 квітня, 22:12 • 9844 перегляди

На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів

2 квітня, 23:11 • 8970 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 10385 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

02:56 • 5448 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 10311 перегляди
Публікації

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 13088 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 489720 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 323694 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 385588 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 497886 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 126761 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 186179 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 128767 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 163322 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 186561 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

Л.Гриневич доручила терміново перевірити навчальну програму курсу “Сімейні цінності”

Л.Гриневич доручила терміново перевірити навчальну програму курсу “Сімейні цінності”

Київ • УНН

 • 10082 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Навчальна програма курсу “Сімейні цінності”, що була схвалена Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти у 2012 році, та матеріали до неї будуть перевірені на предмет науковості та недискримінації. Таке до ручення Інституту модернізації змісту освіти дала міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, передає УНН із посиланням на прес-службу МОН.

“МОН наголошує, що вважає своїм обов’язком дотримання принципів науковості та недискримінації. Оскільки у ЗМІ поширюється інформація, що, схвалена Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти у 2012 році, навчальна програма курсу “Сімейні цінності” та матеріали до неї не відповідають цим принципам, має бути здійснена перевірка. Це може стати підставою для скасування грифу МОН, — повідомили у прес-службі.

Як відзначили у МОН, згідно пункту 3 “Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв МОН”, якщо програма не відповідає чинним стандартам, що “призводить до зниження її наукового і науково-методичного рівня та якості” гриф Міністерства освіти і науки, в тому числі схвалення, може бути скасовано.

Наголошуємо, що лист МОН № 1/9-562 від 21 жовтня 2016 року “Про впровадження курсу “Сімейні цінності” був написаний з метою виконання Постанови Верховної Ради України “Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Сімейна політика України — цілі та завдання”.

Згідно Постанові, ВРУ доручило Міністерству освіти і науки України “забезпечити впровадження в системі освіти програм формування сімейних цінностей, сформованих на основі національно-культурної спадщини українського суспільства”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Bitcoin
$83,048.60
Золото
$3,150.31
Tesla
$280.94
Brent
$72.79
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.11
Ethereum
$1,817.29