Л.Гриневич доручила терміново перевірити навчальну програму курсу “Сімейні цінності”
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Навчальна програма курсу “Сімейні цінності”, що була схвалена Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти у 2012 році, та матеріали до неї будуть перевірені на предмет науковості та недискримінації. Таке до ручення Інституту модернізації змісту освіти дала міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, передає УНН із посиланням на прес-службу МОН.
“МОН наголошує, що вважає своїм обов’язком дотримання принципів науковості та недискримінації. Оскільки у ЗМІ поширюється інформація, що, схвалена Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти у 2012 році, навчальна програма курсу “Сімейні цінності” та матеріали до неї не відповідають цим принципам, має бути здійснена перевірка. Це може стати підставою для скасування грифу МОН, — повідомили у прес-службі.
Як відзначили у МОН, згідно пункту 3 “Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв МОН”, якщо програма не відповідає чинним стандартам, що “призводить до зниження її наукового і науково-методичного рівня та якості” гриф Міністерства освіти і науки, в тому числі схвалення, може бути скасовано.
Наголошуємо, що лист МОН № 1/9-562 від 21 жовтня 2016 року “Про впровадження курсу “Сімейні цінності” був написаний з метою виконання Постанови Верховної Ради України “Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Сімейна політика України — цілі та завдання”.
Згідно Постанові, ВРУ доручило Міністерству освіти і науки України “забезпечити впровадження в системі освіти програм формування сімейних цінностей, сформованих на основі національно-культурної спадщини українського суспільства”.