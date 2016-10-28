Л.Гриневич поручила проверить учебную программу курса "Семейные ценности"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Учебная программа курса "Семейные ценности", которая была одобрена Институтом инновационных технологий и содержания образования в 2012 году, и материалы к ней будут проверены на предмет научности и недискриминации. Такое поручение Института модернизации содержания образования дала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.
"МОН подчеркивает, что считает своим долгом соблюдение принципов научности и недискриминации. Поскольку в СМИ распространяется информация, что, одобренная Институтом инновационных технологий и содержания образования в 2012 году, учебная программа курса "Семейные ценности" и материалы к ней не соответствуют этим принципам, должна быть осуществлена проверка. Это может стать основанием для отмены грифа МОН, - сообщили в пресс-службе.
Как отметили в МОН, согласно пункту 3 "Порядка предоставления учебной литературе, средствам обучения и учебному оборудованию грифов и свидетельств МОН", если программа не соответствует действующим стандартам, что "приводит к снижению ее научного и научно-методического уровня и качества" гриф Министерства образования и науки, в том числе одобрения, может быть отменен.
Подчеркиваем, что письмо МОН № 1/9-562 от 21 октября 2016 года "О введении курса" Семейные ценности "был написан с целью выполнения Постановления Верховной Рады Украины "О рекомендациях парламентских слушаний на тему: "Семейная политика Украины - цели и задачи".
Согласно Постановлению, ВРУ поручила Министерству образования и науки Украины "обеспечить внедрение в системе образования программ формирования семейных ценностей, сформированных на основе национально-культурного наследия украинского общества".