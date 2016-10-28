Л.Гриневич поручила проверить учебную программу курса "Семейные ценности"

"МОН подчеркивает, что считает своим долгом соблюдение принципов научности и недискриминации. Поскольку в СМИ распространяется информация, что, одобренная Институтом инновационных технологий и содержания образования в 2012 году, учебная программа курса "Семейные ценности" и материалы к ней не соответствуют этим принципам, должна быть осуществлена ​​проверка. Это может стать основанием для отмены грифа МОН, - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в МОН, согласно пункту 3 "Порядка предоставления учебной литературе, средствам обучения и учебному оборудованию грифов и свидетельств МОН", если программа не соответствует действующим стандартам, что "приводит к снижению ее научного и научно-методического уровня и качества" гриф Министерства образования и науки, в том числе одобрения, может быть отменен.

Подчеркиваем, что письмо МОН № 1/9-562 от 21 октября 2016 года "О введении курса" Семейные ценности "был написан с целью выполнения Постановления Верховной Рады Украины "О рекомендациях парламентских слушаний на тему: "Семейная политика Украины - цели и задачи".

Согласно Постановлению, ВРУ поручила Министерству образования и науки Украины "обеспечить внедрение в системе образования программ формирования семейных ценностей, сформированных на основе национально-культурного наследия украинского общества".