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15 марта, 19:03 • 116147 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169616 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139794 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132110 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113771 просмотра

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15 марта, 11:23 • 106004 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101836 просмотра

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Л.Гриневич поручила проверить учебную программу курса "Семейные ценности"

Л.Гриневич поручила проверить учебную программу курса "Семейные ценности"

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КИЕВ. 28 октября. УНН. Учебная программа курса "Семейные ценности", которая была одобрена Институтом инновационных технологий и содержания образования в 2012 году, и материалы к ней будут проверены на предмет научности и недискриминации. Такое поручение Института модернизации содержания образования дала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

"МОН подчеркивает, что считает своим долгом соблюдение принципов научности и недискриминации. Поскольку в СМИ распространяется информация, что, одобренная Институтом инновационных технологий и содержания образования в 2012 году, учебная программа курса "Семейные ценности" и материалы к ней не соответствуют этим принципам, должна быть осуществлена ​​проверка. Это может стать основанием для отмены грифа МОН, - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в МОН, согласно пункту 3 "Порядка предоставления учебной литературе, средствам обучения и учебному оборудованию грифов и свидетельств МОН", если программа не соответствует действующим стандартам, что "приводит к снижению ее научного и научно-методического уровня и качества" гриф Министерства образования и науки, в том числе одобрения, может быть отменен.

Подчеркиваем, что письмо МОН № 1/9-562 от 21 октября 2016 года "О введении курса" Семейные ценности "был написан с целью выполнения Постановления Верховной Рады Украины "О рекомендациях парламентских слушаний на тему: "Семейная политика Украины - цели и задачи".

Согласно Постановлению, ВРУ поручила Министерству образования и науки Украины "обеспечить внедрение в системе образования программ формирования семейных ценностей, сформированных на основе национально-культурного наследия украинского общества".

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