Китайський ударний атомний підводний човен затонув біля пірсу
Київ • УНН
Ударний атомний підводний човен Китаю затонув на початку року поблизу пірсу. Інцидент стався між травнем а червнем, човен був частиною програми модернізації китайського військово-морського флоту.
Ударний атомний підводний човен Китаю затонув на початку цього року. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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За інформацією анонімного джерела, інцидент стався поблизу пірсу між травнем і червнем. Цей підводний човен, перший у своєму класі, є частиною амбітної програми Китаю щодо модернізації свого військово-морського флоту.
На даний момент Китай володіє найбільшим у світі військово-морським флотом, що налічує понад 370 кораблів, відтак продовжує розвивати нове покоління ядерних підводних човнів.
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