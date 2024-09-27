Китайская ударная атомная подводная лодка затонула возле пирса
Киев • УНН
Ударная атомная подводная лодка Китая затонула в начале года вблизи пирса. Инцидент произошел между маем а июнем, лодка была частью программы модернизации китайского военно-морского флота.
Ударная атомная подводная лодка Китая затонула в начале этого года. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
По информации анонимного источника, инцидент произошел вблизи пирса между маем и июнем. Эта подводная лодка, первая в своем классе, является частью амбициозной программы Китая по модернизации своего военно-морского флота.
На данный момент Китай обладает крупнейшим в мире военно-морским флотом, насчитывающим более 370 кораблей, поэтому продолжает развивать новое поколение ядерных подводных лодок.
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