Квітковий годинник на Майдані змінить дизайн до Дня Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Зміну дизайну квіткового годинника на Майдані Незалежності слід очікувати до Дня Києва. Про це УНН повідомили у прес-службі “Київзеленбуду”.
“Зміну дизайну можна очікувати до Дня Києва. Зараз працюють ландшафтні дизайнери в цьому напрямку. В них дуже велике навантаження”, — повідомили у прес-службі.
При цьому, у “Києвзеленбуді” зазначили, що квітковий годинник працює і там наразі висаджена віола.
Нагадаємо, квітковий годинник було спроектовано в 2008 році. Його загальний діаметр складав близько 20 м, діаметр циферблату — приблизно 16 м, довжина стрілок — 7 і 4 м. У 2010 році в Києві встановили новій механізм годинника, влада столиці закупила його за 300 тис грн.
Також нагадаємо, що під час Революції гідності цифровий годинник було пошкоджено.